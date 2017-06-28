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|Скоростной трамвай не будет подъезжать к новому стадиону во время ЧМ-2018
|28.06.2017 19:27
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Заявка на реконструкцию инфраструктуры городского электрического транспорта в период проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года появилась накануне на официальном портале госзакупок.
Согласно размещенной документации, из бюджета Волгограда на 2017 и 2018 годы на новые разворотные кольца будет потрачено 7 миллионов рублей.
В техническом задании к заявке указано, что одно разворотное кольцо для скоростного трамвая появится в районе площади Возрождения, а другое возле ТРЦ «Европа». На каждом кольце будут оборудованы остановочные пункты с навесами и подсветкой.
Согласно плану, организация разворота для скоростного трамвая обеспечит уровень пропускной способности в последний час перед матчем.
Выполнить проект подрядчик должен будет в течение 180 дней после заключения контракта. Победитель аукциона будет определен 21 июля.
Юлия Соболева
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