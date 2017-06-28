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|Зоозащитники пикетировали Госдуму
|28.06.2017 20:56
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Сегодня зоозащитники собрались у здания Государственной думы, чтобы потребовать от депутатов принять закон об ответственном обращении с животными до каникул.
Как рассказала «Социнформбюро» руководитель зоозащитной организации «Зооправо» Анастасия Федюнина, в мероприятии приняли участие несколько сотен человек. Флешмоб прошел без инцидентов.
Участвовавший в мероприятии член Общественной палаты России Артем Кирьянов заявил «Социнформбюро», что перенос принятия закона «Об ответственном обращении с животными» на осеннюю сессию Госдумы очень беспокоит зоозащитников и общественность.
– Мне кажется, что закон достаточно проработан, прошел экспертное обсуждение на всех возможных площадках и общественных и правительственных, лично я не вижу причин, которые могли бы помешать его принятию. Что же касается негативных причин, которые возможны ввиду затягивания принятия закона, то многие животные, которые сегодня находятся в приютах, могут до осенней сессии Госдумы не дожить.
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