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В Иваново пройдет большой тест-драйв Chery Печать
15.07.2017 11:14

В Иваново пройдет большой тест-драйв Chery

16 июля в Иваново продолжится масштабный проект «По стране за рулем Chery». В эту субботу новые кроссоверы покажут себя на дорогах текстильной столицы России.

Большой тест-драйв в рамках проекта «По стране за рулем Chery» состоится в Иваново 16 июля на парковке ТЦ «Евролэнд». Знакомство с новой линейкой автомобилей начнется в 11:00 по адресу улица Куконковых, 141.

Напомним, большой тест-драйв уже прошел в Казани, впереди у проекта еще 12 городов, включая «ситцевый край». До сентября фестиваль марки Chery прокатится на дорогах Иваново, Ярославля, Санкт-Петербурга, Твери, Брянска, Липецка, Воронежа, Волгограда, Саратова, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода.

За три месяца проекта «По стране за рулем Chery» воспользоваться уникальной возможностью и обкатать вместе с профессиональным инструктором кроссоверы TIGGO 2, TIGGO 3 и TIGGO 5 сможет любой желающий автомобилист.

После знакомства с новинками участники тест-драйва смогут выгодно купить любую модель, поскольку в рамках события действуют скидки. Так, CHERY TIGGO 2 можно будет приобрести выгоднее на 20 тысяч рублей, CHERY TIGGO 3 – на 30 тысяч рублей, а CHERY TIGGO 5 – ни много, ни мало на 50 тысяч рублей.

Получить кроссовер на особых условиях возможно как в салонах официальных дилеров марки, так и через онлайн магазин Chery(www.chery.ru).

На мероприятии об этом расскажут подробнее, а специалисты trade-in оценят представленные на тест-драйве авто.

Каждый участник заезда получит фирменный сувенир и праздничное настроение в подарок.

Чтобы принять участие в событии при себе необходимо иметь водительское удостоверение.

В Иваново пройдет большой тест-драйв Chery

Напоминаем, второй город уникального проекта – Иваново. Большой тест-драйв состоится 16 июля 2017 года с 11:00 до 19:00 на парковке ТЦ «Евроленд» по адресу: улица Куконковых, 141.

 

 

 

 

 

 

 Полина Макарова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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