ОАО ЕДКММ
Правительство России запретило мимозу Печать
15.07.2017 12:06

Правительство России запретило мимозу

В России дополнили перечень наркотических и психотропных веществ.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», правительство РФ расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на территории страны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте кабинета министров.

Всего список психотропных и наркотических веществ дополнили 12 наименованиями. Так, в перечне оказались соединения беноциклидина, метоксикетамина и фуранилфентанила.

В частности, в список включили растение «мимоза хостилис».

Согласно постановлению, в сети Интернет замечено активное распространение высушенных частей и семян этого растения. Известно, что они содержат психоактивное вещество диметилтриптамин.

В правительстве отметили, что в некоторых регионах РФ зафиксированы отравления, в том числе со смертельным исходом, психоактивными средствами с торговым наименованием U-47700.

Ожидается, что принятое постановление поспособствует совершенствованию госконтроля за оборотом новых видов наркотиков.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Комментарии   

 
0 #1 Изя 15.07.2017 21:33
Мимоза хостилис, которую внесли в список запрещенных растений, не имеет отношения к мимозе, цветы которой дарят в России женщинам на весенние праздники(это серебристая акация)


Произрастает в северо-восточно й части Бразилии (Параиба, Риу-Гранди-ду-Н орти, Сеара, Пернамбуку, Баия), было обнаружено также на севере, в южной части Мексики (Оахака и побережье Чьяпас)
Цитировать
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru