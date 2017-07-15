Правительство России запретило мимозу

В России дополнили перечень наркотических и психотропных веществ. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», правительство РФ расширило перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, запрещенных или подлежащих контролю на территории страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал соответствующее постановление. Документ опубликован на сайте кабинета министров. Всего список психотропных и наркотических веществ дополнили 12 наименованиями. Так, в перечне оказались соединения беноциклидина, метоксикетамина и фуранилфентанила. В частности, в список включили растение «мимоза хостилис». Согласно постановлению, в сети Интернет замечено активное распространение высушенных частей и семян этого растения. Известно, что они содержат психоактивное вещество диметилтриптамин. В правительстве отметили, что в некоторых регионах РФ зафиксированы отравления, в том числе со смертельным исходом, психоактивными средствами с торговым наименованием U-47700. Ожидается, что принятое постановление поспособствует совершенствованию госконтроля за оборотом новых видов наркотиков. Полина Макарова

ФОТО: globallookpress < Предыдущая Следующая >