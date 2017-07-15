У советских мультиков появится продолжение

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|15.07.2017 12:44
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Как рассказали ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Министерства культуры РФ, в планы киностудии «Союзмультфильм» входят съемки новых приключений героев самых известных советских мультсериалов.
- В этом году студия планирует запустить производство пяти-семи сериальных проектов, рассчитанных на детскую аудиторию. Это «Пластилинки» и «Оранжевая корова», уже запущенный в производство сериал «Богатырята», а также «Зебра в клеточку» и «Простоквашино». Также в планах у студии «оживить» мультсериалы «Попугай Кеша» и «Котенок по имени Гав», — пояснил директор «Союзмультфильма» Борис Машковцев.
Глава киностудии добавил, что выбор остановился на этих сериалах, так как с точки зрения финансовых рисков они наиболее безопасны.
Напомним, в начале июля президент РФ Владимир Путин поручил на базе «Союзмультфильма» создать анимационный технопарк.
Полина Макарова
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