В Ставрополе появилась газировка со Сталиным



Жители Ставропольского края могут теперь наслаждаться газированным напитком с названием «Вождь» и изображением на этикетке «отца всех народов» Иосифа Сталина. Об этом рассказала жительница Ставрополя Наталья Россабина на своей странице в социальной сети Facebook.

- Купила вождя за полтинник в задрипанной бакалеи на КМВ. Разливают вождей в поселке Иноземцево. В рекламке написали, что прилив сил и бодрость мне теперь обеспечены. Боюсь даже открывать, - написала с долей юмора Наталья Россабина.

При этом ставропольчанка отметила, что напиток не просто газировали, а добавили в него иноземный плод - гуанабану.

В комментариях к своему посту Наталья Россабина также отметила, пошутив, что напиток со Сталиным «миксуют троцкисты».

Фото – Наталья Россабина

Евгений Иванов