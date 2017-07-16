В Арктике растет количество туристов

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в арктических широтах активно растет число туристов. Об этом рассказал ТАСС директор департамента гражданской защиты МЧС России Андрей Лутошкин.

- В последние годы в регионе набирают популярность различные виды туризма, в том числе экстремальные. Лыжные переходы, парашютные прыжки на Северный полюс, плавание по Северному морскому пути, сплав по рекам и посещение островов, вездеходные переходы в районы Крайнего Севера и полеты на воздушных шарах, — сказал Лутошкин.

По словам представителя МЧС, в течение последних пяти лет арктическую зону покорили около 15 тысяч человек. При этом северные широты посещают не только российские, но и зарубежные путешественники. Среди них туристы из КНР, Чехии, Германии, США, ОАЭ, Великобритании, Франции, Швеции, Бразилии и других стран.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress