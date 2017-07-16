В Грузии разрешили выращивать небольшое количество конопли

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на сайт суда республики, такое решение было принято на основании гражданских исков против парламента страны. Граждане Грузии потребовали отменить нормы уголовного кодекса, которые касаются выращивания 63,73 граммов, 150,72 граммов и 265,49 граммов конопли.

В результате суд частично удовлетворил эти обращения. Так выращивание или культивирование 63,73 граммов или 150,72 граммов признали законным.

Уточняется, что в этом случае невозможен сбыт наркотических веществ.

При этом осталось в силе наказание за культивирование 265,49 граммов конопли – лишение свободы от 6 до 12 лет. Однако, по сообщениям столичных СМИ, суд расценил конкретную меру пресечения явно непропорциональной.

Отметим, с некоторых пор в Грузии активизировалась общественная кампания по декриминализации наркотиков.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress