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Путин серьезно поговорит с детьми Печать
17.07.2017 09:13

Путин серьезно поговорит с детьми

Президент РФ Владимир Путин собирается серьёзно поговорить с юными россиянами. Встреча российского лидера с детьми состоится в Сочи.

Как сообщает "СоцИнформБюро", 15 июня российский лидер отвечал на вопросы взрослых россиян, теперь настала очередь детей задавать свои вопросы президенту. Глава РФ намерен встретиться с учащимися из 66 регионов - воспитанниками образовательного центра "Сириус". Прямая линия под названием "Недетский разговор с Владимиром Путиным" состоится 21 июля.

Любой желающий может отправить свой вопрос через официальный аккаунт телеканала НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные вопросы, заданные президенту, попадут в программу с одноименным названием.

Отметим, что образовательный центр для детей "Сириус" был создан в Сочи в 2014 году по инициативе Владимира Путина.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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