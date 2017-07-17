Путин серьезно поговорит с детьми

Как сообщает "СоцИнформБюро", 15 июня российский лидер отвечал на вопросы взрослых россиян, теперь настала очередь детей задавать свои вопросы президенту. Глава РФ намерен встретиться с учащимися из 66 регионов - воспитанниками образовательного центра "Сириус". Прямая линия под названием "Недетский разговор с Владимиром Путиным" состоится 21 июля.

Любой желающий может отправить свой вопрос через официальный аккаунт телеканала НТВ в соцсети "ВКонтакте". Самые интересные вопросы, заданные президенту, попадут в программу с одноименным названием.

Отметим, что образовательный центр для детей "Сириус" был создан в Сочи в 2014 году по инициативе Владимира Путина.

Надира Коннова

ФОТО: Globallookpress