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В России утверждены новые дорожные знаки Печать
17.07.2017 09:49

В России утверждены новые дорожные знаки

Документ, подписанный премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликован на сайте правительства России.

Как сообщает "СоцИнформБюро", согласно изменениям в ПДД, в целях защиты окружающей среды от воздействия выбросов автомобилями загрязняющих веществ введены новые дорожные знаки особых предписаний: "Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств", "Зона с ограничением экологического класса грузовых автомобилей", а также знак дополнительной информации "Экологический класс транспортного средства". Кроме того, введены новые термины — "электромобиль" и "гибридный автомобиль".

"Действие знака "Остановка запрещена" распространено на маршрутные транспортные средства вне зоны остановок маршрутного транспорта", - говорится в сообщении.

В справке к документу также поясняется, что термины "разделительная полоса" и "островок безопасности" предусматривают их использование при разделении проезжей части.

Постановлением вносятся изменения и в движение велосипедистов. Правительство разрешило движение велосипедистов по тротуару или пешеходной дорожке при сопровождении взрослым велосипедиста в возрасте до 14 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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