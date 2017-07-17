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В Третьяковской галерее вновь открыли внутренний двор Печать
17.07.2017 09:57

В Третьяковской галерее вновь открыли внутренний двор

Спустя десятилетия для москвичей и гостей столицы открыли внутренний двор "Третьяковки".

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», Третьяковская галерея расширила пешеходное пространство в Лаврушинском переулке. Музей впервые за десятки лет открыл внутренний двор. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Двор соединил Лаврушинский и Малый Толмачевский переулки в один пешеходный маршрут.

По словам представителей музея, прогуливаясь здесь, москвичи и гости столицы могут наблюдать храм Святителя Николая в Толмачах XVII века с другой стороны, которая была недоступна прежде.

- Прогуливаясь по новому пешеходному маршруту, москвичи могут увидеть задний фасад храма Святителя Николая в Толмачах XVII века. Раньше эту сторону могли видеть только сотрудники музея, поскольку внутренний двор был закрыт, - пресс-служба Третьяковской галереи.

Работники музея планируют на внутренней территории установить зону отдыха с лавочками и урнами. Помимо этого во дворе собираются проводить концерты и инсталляции.

Полина Макарова
ФОТО: официальный сайт мэра Москвы

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