Социологи назвали главные страхи россиян

Как сообщает "СоцИнформБюро", согласно исследованию, россиян по-прежнему больше всего беспокоит рост потребительских цен внутри страны, а также международные конфликты. В "рейтингах страхов" данные факторы стабильно занимают первые места.

По итогам социологических опросов специалисты отметили, что уровень опасений граждан РФ в июне увеличился. Эксперты утверждают: "оптимизм общества в отношении преодоления экономического кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым".

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"