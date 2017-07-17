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Социологи назвали главные страхи россиян Печать
17.07.2017 10:15

Социологи назвали главные страхи россиян

Сотрудники ВЦИОМ провели исследование и выяснили, чего боятся жители России.

Как сообщает "СоцИнформБюро", согласно исследованию, россиян по-прежнему больше всего беспокоит рост потребительских цен внутри страны, а также международные конфликты. В "рейтингах страхов" данные факторы стабильно занимают первые места.

По итогам социологических опросов специалисты отметили, что уровень опасений граждан РФ в июне увеличился. Эксперты утверждают: "оптимизм общества в отношении преодоления экономического кризиса и сохранения политической стабильности становится неустойчивым".

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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