В Волгоградской области зарегистрировали случай энтеровирусного менингита

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, в регионе начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.

По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года в Волгоградской области зарегистрирован лишь один случай ЭВИ в виде энтеровирусного менингита. В дальнейшем специалисты прогнозируют осложнение уровня заболеваемости. При этом отмечается, что в 2016 году за аналогичный период данное заболевание не регистрировалось.

Специалисты напоминают, что энтеровирусная инфекция отличается многообразностью клинических проявлений: от конъюнктивита, ОРВИ и кишечной инфекции до менингита. Специфической профилактики ЭВИ не существует. Для защиты от заражения необходимо соблюдать общегигиенические правила.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress