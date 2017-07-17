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В Волгоградской области зарегистрировали случай энтеровирусного менингита Печать
17.07.2017 13:32

В Волгоградской области зарегистрировали случай энтеровирусного менингита

Роспотребнадзор опубликовал информацию об эпидемиологической ситуации по энтеровирусным инфекциям.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, в регионе начался сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией.
По данным ведомства, за шесть месяцев текущего года в Волгоградской области зарегистрирован лишь один случай ЭВИ в виде энтеровирусного менингита. В дальнейшем специалисты прогнозируют осложнение уровня заболеваемости. При этом отмечается, что в 2016 году за аналогичный период данное заболевание не регистрировалось.

Специалисты напоминают, что энтеровирусная инфекция отличается многообразностью клинических проявлений: от конъюнктивита, ОРВИ и кишечной инфекции до менингита. Специфической профилактики ЭВИ не существует. Для защиты от заражения необходимо соблюдать общегигиенические правила.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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