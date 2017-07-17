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Волгоградская область и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве Печать
17.07.2017 14:20

Волгоградская область и Хабаровский край подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Волгоградской области Андрей Бочаров и губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, в рамках подписанного соглашения будет разработан план мероприятий в различных областях, среди которых - установление деловых контактов между субъектами предпринимательства, развитие взаимных поставок товаров и промышленной продукции.

Сотрудничество с Хабаровским краем позволит расширить рынки сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Волгоградского региона.

Глава Хабаровского края Вячеслав Шпорт сделал акцент на том, что в Волгоградской области богатый урожай и хорошие достижения в сельском хозяйстве, учитывая сложный климат. В Хабаровском крае сельское хозяйство находится в зоне риска и опыт волгоградцев мог бы пригодиться. Шпорт также отметил возможное сотрудничество в плане закупки зерновых, которые в Хабаровском крае не произрастают.

В ходе встречи Вячеслав Шпорт поблагодарил волгоградцев за оказанную помощь во время наводнения в 2013 году, отметив, что Волгоградская область откликнулась одной из первых.

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгоградской области

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