В Волгограде в двух районах отключат горячую воду

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ООО «Концессии теплоснабжения», в связи с профилактикой и плановым ремонтом в котельных города, Центральный и Ворошиловский районы на две недели будут отключены от горячего водоснабжения.

Так, в Центральном районе с 18 по 31 июля подача воды будет прекращена по следующим адресам:

улица Комсомольская, 6;

улица Краснознаменская, 6, 7, 8;

улица Ленина, 5, 6, 11, 25;

проспект Ленина, 2, 2а, 5, 6;

улица Порт-Саида, 7а;

улица Советская, 3.

Кроме того, в этот же период в центре города без горячего водоснабжения останутся:

детский сад №111,

центр развития ребенка №2

гимназия №3

роддом №2

цирк

Сурские бани.

В Ворошиловском районе с 19 по 31 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

улица Ардатовская, 2;

улица Буханцева, 48, 50, 66;

улица Клубная, 13;

улица Чигиринская, 2.

Также в этом районе ограничение водоснабжения коснется детских садов №30, 32, 55, 115.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress