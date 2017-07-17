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|В Волгограде в двух районах отключат горячую воду
|17.07.2017 14:43
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ООО «Концессии теплоснабжения», в связи с профилактикой и плановым ремонтом в котельных города, Центральный и Ворошиловский районы на две недели будут отключены от горячего водоснабжения.
Так, в Центральном районе с 18 по 31 июля подача воды будет прекращена по следующим адресам:
улица Комсомольская, 6;
Кроме того, в этот же период в центре города без горячего водоснабжения останутся:
детский сад №111,
В Ворошиловском районе с 19 по 31 июля горячую воду отключат по следующим адресам:
улица Ардатовская, 2;
Также в этом районе ограничение водоснабжения коснется детских садов №30, 32, 55, 115.
Полина Макарова
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