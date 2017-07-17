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В Волгограде в двух районах отключат горячую воду Печать
17.07.2017 14:43

В Волгограде в двух районах отключат горячую воду

Компания «Концессии теплоснабжения» утвердила июльский график отключения горячего водоснабжения в Центральном и Ворошиловском районах.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в ООО «Концессии теплоснабжения», в связи с профилактикой и плановым ремонтом в котельных города, Центральный и Ворошиловский районы на две недели будут отключены от горячего водоснабжения.

Так, в Центральном районе с 18 по 31 июля подача воды будет прекращена по следующим адресам:

улица Комсомольская, 6;
улица Краснознаменская, 6, 7, 8;
улица Ленина, 5, 6, 11, 25;
проспект Ленина, 2, 2а, 5, 6;
улица Порт-Саида, 7а;
улица Советская, 3.

Кроме того, в этот же период в центре города без горячего водоснабжения останутся:

детский сад №111,
центр развития ребенка №2
гимназия №3
роддом №2
цирк
Сурские бани.

В Ворошиловском районе с 19 по 31 июля горячую воду отключат по следующим адресам:

улица Ардатовская, 2;
улица Буханцева, 48, 50, 66;
улица Клубная, 13;
улица Чигиринская, 2.

Также в этом районе ограничение водоснабжения коснется детских садов №30, 32, 55, 115.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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