Волгоградские автомобилисты получили штрафы за парковку у Волги

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе управления Росприроднадзора по региону, в минувшие выходные в районе хутора Бобры сотрудники ведомства вместе с инспекторами из природоохранной прокуратуры, ГИБДД, госинспекции по маломерным судам проверили соблюдение волгоградцами границы водоохранной зоны.

Согласно Водному кодексу РФ, в границах водоохранных зон, ширина которых составляет 200 метров, запрещается движение и стоянка транспортных средств, за исключением специальных, и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

При этом инспекторами установлено, что несколько автомобилистов все же подъехали к воде ближе, чем на 30 метров.

В отношении всех нарушителей составлены протоколы. Теперь им грозит крупный штраф.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнфомБюро»