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|Люк, в который упала школьница, принадлежит мэрии Волгограда
|18.07.2017 10:01
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В понедельник, 17 июля, "СоцИнформБюро" сообщило, что в Кировском районе в люк упала старшеклассница. От старости грунт рядом с люком просел и образовался провал - небольшой, но этого оказалось достаточно, чтобы школьница подвернула ногу. И сразу же выяснилось, что о поврежденном люке давно судачили все местные жители. Но ни одной заявки о том, что на пешеходной зоне есть провал, в коммунальные службы за все это время так и не поступило.
Можно только порадоваться, что девочка отделалась ссадинами и ушибами и ничего себе не сломала, но ведь далеко не каждому так повезет. Однако, горожане не считают нужным заранее сообщить о потенциальной опасности в аварийные службы города. Может быть, считают, что это не поможет? Опасения в равнодушии напрасны. Ежегодно одними только «Концессиями водоснабжения» закупается порядка 1500 крышек люков. Поэтому Водоканал, в частности, совершенно точно может быстро закрыть люк, с которого украли крышку, равно как и ликвидировать проседание грунта. Сегодня эта проблема оперативно решается, нужно только понимать, где она возникла. Во всех коммунальных службах работают люди, которые прекрасно понимают серьезность этой проблемы. Ведь речь идет о безопасности каждого из жителей города.
Как выяснилось при выезде аварийной бригады «Концессий водоснабжения» на место, люк, о котором шла речь в новостях, относился к системе ливневой канализации и стоит, по предварительным данным, на балансе у администрации Волгограда. Получить по этому вопросу оперативный комментарий в пресс-службе не удалось.
Ресурсы коммунальных служб позволяют определить принадлежность практически каждого люка и оперативно передать информацию о повреждении в нужную службу – это определяется по схемам подземных городских коммуникаций. Люк может относиться к колодцу любой коммунальной службы города: водоканала, тепловых сетей, связистов, электросетей, ливневой канализации, газовиков, есть среди люков и «ничейные», бесхозные. Кому бы ни принадлежал открытый или поврежденный люк, при поступлении заявки проблема, как правило, устраняется коммунальщиками в течение суток.
Но в случае, если об открытом люке не сообщить в аварийные службы, он будет нести потенциальную угрозу до тех пор, пока не пострадает реальный человек. Чаще всего, по статистике, жертвами падения в люки становятся дети. Так стоит ли месяцами ждать, пока в открытый люк кто-нибудь упадет?
- Дорогие волгоградцы, если вы видите открытый люк, - сообщите о ситуации в коммунальные службы города. Например, в компании «Концессии водоснабжения» уже год работает круглосуточный Контакт-центр. Заявить об открытом люке можно по телефону 99-67-96 (добавочная цифра 1 переведет вас вне очереди на линию по приему аварийных заявок). Даже если окажется, что люк не относится к системе водоснабжения или канализации, службы водоканала передадут информацию коллегам, и проблема будет оперативно устранена, - отметили в пресс-службе "Концессии водоснабжения".
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