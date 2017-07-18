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Глава МВД России и начальник полиции Армении прибыли в Волгоград Печать
18.07.2017 13:30

Глава МВД России и начальник полиции Армении прибыли в Волгоград

Руководители двух ведомств примут участие в Объединенной коллегии Министерства внутренних дел РФ и полиции союзного государства.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе МВД России, во вторник, 18 июля, в Волгоград в начале одиннадцати часов утра прибыл руководитель МВД России Владимир Колокольцев. Чуть позже в волгоградском аэропорту приземлился самолет с начальником полиции Республики Армении Владимиром Гаспаряном на борту. Вместе с ним прибыли почти два десятка представителей правоохранительной структуры этой республики.

В течение двух дней в музее-панораме "Сталинградская битва" будет проходить Объединенная коллегия МВД России и полиции Армении. Один из основных вопросов для обсуждения - взаимодействие в сфере борьбы с преступностью. Кроме того, речь будет идти о повышении эффективности обмена оперативной информацией между российским и армянским ведомствами.

Отметим, в 2016 году совместное заседание состоялось в Ереване. На нем представители двух стран рассматривали вопросы нелегальной миграции, незаконного оборота наркотиков и оружия, торговли людьми.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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