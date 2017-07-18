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|В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева начнет работать новый светофор
|18.07.2017 15:26
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, регулируемое движение вводится для снижения количества аварийно-опасных ситуаций на месте пересечения интенсивных транспортных потоков.
- На улице Рокоссовского автомобилисты регулярно отмечают заторы автотранспорта, поворачивающего налево на улицу Скосырева. Чтобы решить эту проблему, а также оптимизировать ситуацию на загруженном участке и снизить количество аварийно-опасных ситуаций, было принято решение изменить схему организации движения с помощью регламентирующих сигналов светофорного объекта, - прокомментировали в мэрии.
Новые светофорные объекты вскоре появятся также еще на двух перекрестках города - пересечение улицы 40 лет ВЛКСМ с улицей Мачтозаводской в Красноармейском и пересечение проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе. Уже определен исполнитель работ по установке этих объектов. Работы начнутся сразу после заключения контракта.
Надира Коннова
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