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В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева начнет работать новый светофор Печать
18.07.2017 15:26

В Волгограде на пересечении улиц Рокоссовского и Скосырева начнет работать новый светофор

В среду, 19 июля, изменяется схема организации дорожного движения на пересечении улиц имени Рокоссовского и Скосырева. Здесь начнет работать новый светофорный объект.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, регулируемое движение вводится для снижения количества аварийно-опасных ситуаций на месте пересечения интенсивных транспортных потоков.

- На улице Рокоссовского автомобилисты регулярно отмечают заторы автотранспорта, поворачивающего налево на улицу Скосырева. Чтобы решить эту проблему, а также оптимизировать ситуацию на загруженном участке и снизить количество аварийно-опасных ситуаций, было принято решение изменить схему организации движения с помощью регламентирующих сигналов светофорного объекта, - прокомментировали в мэрии.

Новые светофорные объекты вскоре появятся также еще на двух перекрестках города - пересечение улицы 40 лет ВЛКСМ с улицей Мачтозаводской в Красноармейском и пересечение проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе. Уже определен исполнитель работ по установке этих объектов. Работы начнутся сразу после заключения контракта.

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгограда

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