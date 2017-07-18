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|В регионе продолжает расти число клещевых укусов
|18.07.2017 16:29
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 17 июля в регионе зафиксировано четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Известно, что трое заболели после присасывания клеща, еще один - при снятии клещей с домашнего скота.
Всего по поводу клещевых укусов в медучреждения Волгоградской области уже обратилось 2610 человека, в том числе 888 ребенка. Обращения зарегистрированы в 35-ти административных районах региона. Напомним, что по состоянию на 30 июня пострадавших от укуса паразита было 2113 человека.
Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. Сейчас специальные обработки проведены на территории 1473,09 гектаров.
Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.
Полина Макарова
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