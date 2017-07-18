В регионе продолжает расти число клещевых укусов

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 17 июля в регионе зафиксировано четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района. Известно, что трое заболели после присасывания клеща, еще один - при снятии клещей с домашнего скота.

Всего по поводу клещевых укусов в медучреждения Волгоградской области уже обратилось 2610 человека, в том числе 888 ребенка. Обращения зарегистрированы в 35-ти административных районах региона. Напомним, что по состоянию на 30 июня пострадавших от укуса паразита было 2113 человека.

Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. Сейчас специальные обработки проведены на территории 1473,09 гектаров.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress