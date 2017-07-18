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|Волгоградское УФАС обязало власти Волжского обосновать отмену маршруток
|18.07.2017 17:42
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В ходе очередного заседания, представители мэрии Волжского пояснили, что при разработке плана регулярных перевозок пассажиров и багажа городским транспортом, а также при принятии решения об отмене «частных» маршрутов, администрация руководствовалась результатами исследования политехнического института ФГБОУ ВО ВолгГТУ. Согласно этому документу, предусмотрена отмена 10 муниципальных маршрутов частных перевозчиков.
Однако на заседании выяснилось, что мэрия отменяет ряд маршрутов, которые не предполагалось отменять согласно исследованиям и, наоборот, оставляет маршруты, которые было рекомендовано отменить.
При этом руководитель регионального УФАС Роман Лучников заявил, что кроме, как волюнтаризмом назвать решение об отмене маршруток нельзя.
- Получается так, что документ городского планирования не имеет под собой ни научной, никакой другой основы. Что это – волюнтаризм? – сказал Роман Лучников.
Известно, что следующее заседание комиссии УФАС по отмене маршруток в Волжском состоится в августе. К этому времени мэрия Волжского обязана предоставить в антимонопольную службу обоснование отмены маршрутных такси.
Полина Макарова
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