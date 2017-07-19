Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, всего утренних и вечерних рейсов автобусного маршрута №2 с конечной станцией "Химзавод" будет шесть – три утром и три вечером.

- Первый утренний рейс отправится 24 июля от железнодорожного вокзала в 6:28, второй в 6:34 и третий в 6:40. На конечную "Химзавод" автобус прибудет соответственно в 7:38, 7:44 и 7:50, то есть с интервалом в 6 минут. Вечерние рейсы от конечной станции будут ходить в 16:12, 16:39 и 18:14. На железнодорожный вокзал автобусы маршрута №2 прибудут в 17:22, 17:49 и 19:24, - уточнили в мэрии Волгограда.

Надира Коннова

ФОТО: Администрация Волгограда