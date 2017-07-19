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В Волгограде автобусный маршрут №2 будет ходить до остановки "Химзавод" Печать
19.07.2017 10:51

В Волгограде автобусный маршрут №2 будет ходить до остановки

В работу автобусного маршрута №2 "ВолгоГРЭС – Ж/д вокзал" внесены изменения. Начиная с понедельника, 24-го июля, в утренние и вечерние часы автобус будет ходить до остановки "Химзавод".

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе администрации Волгограда, всего утренних и вечерних рейсов автобусного маршрута №2 с конечной станцией "Химзавод" будет шесть – три утром и три вечером.

- Первый утренний рейс отправится 24 июля от железнодорожного вокзала в 6:28, второй в 6:34 и третий в 6:40. На конечную "Химзавод" автобус прибудет соответственно в 7:38, 7:44 и 7:50, то есть с интервалом в 6 минут. Вечерние рейсы от конечной станции будут ходить в 16:12, 16:39 и 18:14. На железнодорожный вокзал автобусы маршрута №2 прибудут в 17:22, 17:49 и 19:24, - уточнили в мэрии Волгограда.

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгограда

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