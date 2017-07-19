Как сообщает "СоцИнформБюро", документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Эксперимент продлится до конца 2022 года.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры, средства из которого можно будет тратить только на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, а также благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Субъекты должны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно стартовать не ранее мая следующего года. Размер сбора при этом не должен превышать 50 рублей с одного человека за сутки пребывания в гостинице в 2018 году и 100 рублей в последующие годы.

Несмотря на то, что закон о налоге на отдыхающих еще не вступил в силу, злоумышленники уже пытаются заработать на незнании людей. Так, с отдыхающих в Крыму начали незаконно взимать курортный сбор. Об этом сообщили представители комитета республиканского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму. В ведомстве рассказали, к ним поступают сигналы о том, что к некоторым отдыхающим подходят люди с "удостоверениями" и требуют заплатить курортный сбор.

Напомним, что решение о взимании курортного сбора с отдыхающих вызвало шквал критики в социальных сетях. Не остался в стороне и волгоградский депутат Николай Лукьяненко. Парламентарий считает, что российские курорты пока к такому не готовы, и, прежде чем собирать деньги, нужно людям что-то предложить.

Надира Коннова

ФОТО: globallookpress