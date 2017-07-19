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Волгоградским школьникам продлили компенсацию проезда Печать
19.07.2017 13:28

Волгоградским школьникам продлили компенсацию проезда

В ходе очередного заседания городской думы парламентарии решили продлить компенсацию за школьные проездные билеты.


Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», дума с учетом летних месяцев до конца 2017 года продлила компенсацию стоимости проезда в общественном транспорте для школьников. Ранее депутаты планировали возмещать покупку школьных проездных до конца учебного года.

По словам заместителя председателя комитета по социальной политике Елены Вознесенской, компенсация будет проходить на прежних условиях. Вопрос продления компенсации на 2018 год будет рассматриваться в декабре.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

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