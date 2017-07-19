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|В Волгограде 0-я Продольная магистраль готова на 70%
|19.07.2017 14:01
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе облдумы, в ходе рабочей поездки на строящийся объект председателя комитета областной Думы по промышленности, ТЭК, транспорту и дорожному хозяйству Дмитрия Калашникова стало известно, что строительная готовность 0-й Продольной магистрали Волгограда чуть более 70%.
Возведение рокадной дороги протяженностью около 3,5 км осуществляет генеральный подрядчик ООО "ТрансСервис". Общая стоимость контракта составляет порядка 1,7 млрд рублей.
Сейчас работы идут от моста через Волгу до улицы Химической в Центральном районе. Здесь завершается берегоукрепление, продолжается укладка асфальта и гранитных бордюров. Одновременно с автодорогой ведется строительство велосипедных дорожек, тротуаров, устанавливается уличное освещение, возводится зеленая зона и городской пляж.
По словам председателя профильного парламентского комитета Дмитрия Калашникова, Волгоград имеет линейную планировку, поэтому ещё одна продольная дорога позволит разгрузить основные автомагистрали города, что значительно улучшит транспортную обстановку.
Второй участок строительства 0-й Продольной начинается от улицы Калинина в Ворошиловском районе Волгограда и заканчивается у здания речного порта. Здесь завершают перенос инженерных коммуникаций, прокладку ливневой и хозяйственно-бытовой канализации. Дорожники укладывают геосетку, щебеночное основание, и уже начали асфальтобетонные работы.
- На двух стройплощадках ежедневно задействованы 60 единиц техники и 150 работников, - отметили в облдуме.
Напомним, с ООО "ТрансСервис" во вторник, 18 июля, был подписан новый контракт. Компания за 1, 3 млрд рублей должна будет выполнить остаточный объем по реконструкции Шоссе Авиаторов.
Надира Коннова
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