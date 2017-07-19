В России военнослужащие лишатся льгот за употребление наркотиков

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», в законе говорится о введении новых причин, согласно которым военным после увольнения могут не выплатить единовременное пособие.

Так, в случае увольнения из вооруженных сил льготник не получит выплаты, если не сдаст обязательный тест на наличие в организме наркотиков. Уточняется, подтвержденный факт употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача также лишит военнослужащего льготной выплаты.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress