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В России военнослужащие лишатся льгот за употребление наркотиков Печать
19.07.2017 14:31

В России военнослужащие лишатся льгот за употребление наркотиков

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о денежном довольствии военнослужащих.

Как сообщает ИА «СоцИнформБюро», в законе говорится о введении новых причин, согласно которым военным после увольнения могут не выплатить единовременное пособие.

Так, в случае увольнения из вооруженных сил льготник не получит выплаты, если не сдаст обязательный тест на наличие в организме наркотиков. Уточняется, подтвержденный факт употребления наркотических или психотропных веществ без назначения врача также лишит военнослужащего льготной выплаты.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

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