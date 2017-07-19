Волгоградцам предлагают раскрыть тайну белой невесты

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе музее-заповеднике "Старая Сарепта", весь июль работает проект "Музейный неформат". Каждую субботу музей-заповедник предлагает волгоградцам и гостям города нестандартные программы: загадочные квесты, удивительный кулинарный поиск, экскурсии в полночь, и не только.

22 июля в 20:00 музей приглашает в новый уникальный квест-рум "Тайна белой невесты". По легенде, уже больше ста лет в Сарепте ищут клад невесты. Около 25 кг золота и драгоценностей где-то скрыты в подземных переходах. Уже многие пытались его отыскать, но не смогли вернуться назад. Что с ними случилось - не известно никому.

Гостям нового квеста предлагается раскрыть тайну исчезнувших людей и сокровищ, а также выбраться из старинного подземелья.

Надира Коннова

ФОТО: Музей-заповедник "Старая Сарепта"