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|Волгоградцам предлагают раскрыть тайну белой невесты
|19.07.2017 15:53
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе музее-заповеднике "Старая Сарепта", весь июль работает проект "Музейный неформат". Каждую субботу музей-заповедник предлагает волгоградцам и гостям города нестандартные программы: загадочные квесты, удивительный кулинарный поиск, экскурсии в полночь, и не только.
22 июля в 20:00 музей приглашает в новый уникальный квест-рум "Тайна белой невесты". По легенде, уже больше ста лет в Сарепте ищут клад невесты. Около 25 кг золота и драгоценностей где-то скрыты в подземных переходах. Уже многие пытались его отыскать, но не смогли вернуться назад. Что с ними случилось - не известно никому.
Гостям нового квеста предлагается раскрыть тайну исчезнувших людей и сокровищ, а также выбраться из старинного подземелья.
Надира Коннова
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