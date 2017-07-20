В Волгограде закрыт проезд по улице Советской



С 19-го июля и до 31-го августа, для автомобильного транспорта закрыт проезд по улице Советской, в границах от улицы Комсомольской до улицы имени Ленина. Данное решение принято Администрацией города в связи с ремонтом теплотрассы.

Ремонт магистрального трубопровода диаметром в 400 мм будет производиться на общей протяженности 1,6 километра. На данный момент работы ведутся в районе Центрального рынка, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе администрации Волгограда. Также для автомобилистов будет недоступна парковка транспорта на участке от улицы Комсомольской и до здания вышеупомянутого Центрального рынка.

Объезд закрытого участка дороги можно осуществить по дорогам улиц Краснознаменской, Маршала Чуйкова, В.И. Ленина, Комсомольской, Набережной 62-й Армии, Проспекту имени В.И. Ленина.

Евгений Иванов