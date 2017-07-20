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В Волгограде на 7 недель ограничили движение по улице Атласова Печать
20.07.2017 09:25

В Волгограде на 7 недель ограничили движение по улице Атласова

Ограничение движения связано со строительством нового участка теплотрассы.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, с 20 июля до 20:00 8 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Атласова в границах от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. 4-й участок. Автомобилистам предлагается объезд по ул. Рыкачева, Тарифной и Салтыкова-Щедрина.

С четверга, 20 июля, в Тракторозаводском районе начинается строительство нового участка теплотрассы протяженностью 400 метров. Работы на объекте осуществляют ООО "Концессии теплоснабжения" в рамках инвестпрограммы.

- Теплотрассу проложат бесканальным способом непосредственно в грунт, без возведения бетонного "короба". В месте прохождения под проезжей частью трубы обеспечат дополнительной защитой в виде стального футляра, что даст возможность увеличить срок эксплуатации сети, - отметили в горадминистрации.

Надира Коннова
ФОТО: Администрация Волгограда

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