В Волгограде на 7 недель ограничили движение по улице Атласова

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе мэрии Волгограда, с 20 июля до 20:00 8 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Атласова в границах от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. 4-й участок. Автомобилистам предлагается объезд по ул. Рыкачева, Тарифной и Салтыкова-Щедрина.

С четверга, 20 июля, в Тракторозаводском районе начинается строительство нового участка теплотрассы протяженностью 400 метров. Работы на объекте осуществляют ООО "Концессии теплоснабжения" в рамках инвестпрограммы.

- Теплотрассу проложат бесканальным способом непосредственно в грунт, без возведения бетонного "короба". В месте прохождения под проезжей частью трубы обеспечат дополнительной защитой в виде стального футляра, что даст возможность увеличить срок эксплуатации сети, - отметили в горадминистрации.

Надира Коннова

ФОТО: Администрация Волгограда