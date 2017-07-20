В Светлоярском районе зарегистрирован случай АЧС

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, сейчас специалисты региональной ветслужбы проводят комплекс мероприятий для локализации инфекции.

Диагноз установила Волгоградская областная ветеринарная лаборатория. Материалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В настоящее время сотрудники ветслужбы устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, а также проводят подворовой обход.

Отметим, что с начала 2017 года это уже восьмой случай АЧС в Волгоградской области в этом году. На двух участках карантин уже снят.

Для людей данный вирус опасности не представляет. Для предупреждения распространения инфекции необходимо строго соблюдать профилактические меры и немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.

Надира Коннова

ФОТО: Администрация Волгоградской области