Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В Светлоярском районе зарегистрирован случай АЧС
|20.07.2017 10:36
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе обладминистрации, сейчас специалисты региональной ветслужбы проводят комплекс мероприятий для локализации инфекции.
Диагноз установила Волгоградская областная ветеринарная лаборатория. Материалы направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В настоящее время сотрудники ветслужбы устанавливают дезинфекционные барьеры, информируют население, а также проводят подворовой обход.
Отметим, что с начала 2017 года это уже восьмой случай АЧС в Волгоградской области в этом году. На двух участках карантин уже снят.
Для людей данный вирус опасности не представляет. Для предупреждения распространения инфекции необходимо строго соблюдать профилактические меры и немедленно сообщать обо всех случаях заболевания свиней в государственные ветеринарные учреждения.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
11:56
К ЧМ-2018 в Тракторозаводском районе появится парковка на 1500 машин
-
11:47
В Волгограде впервые пройдет выставка социальной рекламы "Искусство жить"
-
11:37
В Волгограде закрыли сайты с инструкциями по подкупу преподавателей
-
11:02
Под Волгоградом сельская администрация забросила местный пруд
-
10:56
В центре Волгограда загорелась кулинария. ФОТО
-
10:48
Лжецелительница сняла волжанину порчу за 640 тысяч рублей
-
10:36
В Светлоярском районе зарегистрирован случай АЧС
-
10:24
В Советском районе пассажиры маршрутки пострадали в ДТП
-
10:15
В регионе оштрафовали кальянные
-
10:11
Под Волгоградом сожитель-садист идет под суд
-
09:25
В Волгограде на 7 недель ограничили движение по улице Атласова
-
06:48
В Быковском районе задержан «любитель» марихуаны
-
06:01
В Волгограде закрыт проезд по улице Советской
-
03:19
«Ротор-Волгоград-2» проиграл в Калуге
Самое читаемое
-
11:37
В Волгограде закрыли сайты с инструкциями по подкупу преподавателей
-
11:02
Под Волгоградом сельская администрация забросила местный пруд
-
10:56
В центре Волгограда загорелась кулинария. ФОТО
-
10:48
Лжецелительница сняла волжанину порчу за 640 тысяч рублей
-
10:24
В Советском районе пассажиры маршрутки пострадали в ДТП
-
10:11
Под Волгоградом сожитель-садист идет под суд
-
06:48
В Быковском районе задержан «любитель» марихуаны
Последние комментарии
-
В Волгограде перед судом предстал растлитель своей 9-летней дочери
-
Ужас >>
-
-
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка
-
В Волгограде заведующая медучреждением отправится в колонию за "мертвые души"
-
а меня освободили! >>
-
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
-
я пенсмонер.на трамвае езжу 2-3 раза в месяц. зачем мне билет за 450руб. сделайте просто проезд ... >>
-
-
ГУП «Заря» не оставляет попыток купить иномарку за два миллиона
-
Туарег? Ну не на ВАЗе же ездить, в самом деле? >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка