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В Волгограде впервые пройдет выставка социальной рекламы "Искусство жить" Печать
20.07.2017 11:47

В Волгограде впервые пройдет выставка социальной рекламы

Выставка работ финалистов Всероссийского конкурса социальной рекламы "#ИскусствоЖить" пройдет в парке "Комсомольский сад".

Как сообщили "СоцИнформБюро" организаторы выставки, в четверг, 20 июля, с 15:00 до 20:00 в парке "Комсомольский сад" состоится выставка социальной рекламы, в которой приняли участие 257 молодых дизайнеров, художников, фотографов и видеооператоров более чем из 70 регионов России.

В своих работах участники выразили мнение по самым острым социальным проблемам.

Отметим, что конкурс социальной рекламы «#ИскусствоЖить» впервые прoшёл в этом гoдy. Первые победители были объявлены в кoнцe aпрeля.

Oргaнизaтoрoм кoнкyрсa являeтся фeдeрaльный прoeкт МГEР "МeдиaГвaрдия". Цель проекта - объединение усилий интернет-пользователей для совместного выявления интернет-сайтов, сообществ и групп в социальных сетях, которые специализируются на распространении противоправного контента.

Надира Коннова
ФОТО: МГEР "МeдиaГвaрдия"

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