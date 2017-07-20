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К ЧМ-2018 в Тракторозаводском районе появится парковка на 1500 машин Печать
20.07.2017 11:56

К ЧМ-2018 в Тракторозаводском районе появится парковка на 1500 машин

Администрация Волгограда разместила заявку на разработку проекта перехватывающей парковки и временной проездной дороги.

Заявка на разработку проектной и сметной документации появилась сегодня на официальном портале госзакупок.

Согласно размещенным данным, в Тракторозаводском районе мэрия планирует создать к ЧМ-2018 перехватывающую парковку и временную проездную дорогу. Место для стоянки машин предполагается организовать на улице Тракторостроителей.

Данная мера, по мнению мэрии, поможет снизить транспортную нагрузку на улично-дорожную сеть центральной части города, в особенности вблизи фан-зоны стадиона «Волгоград-Арена».

Подрядчику за 1,2 миллиона рублей предстоит продумать расположение парковки и проездной дороги, а также предусмотреть организацию автобусных остановок для болельщиков.

Известно, что площадка будет вмещать в себя 1504 легковых автомобилей и 72 автобуса. Документация должна быть разработана к концу октября 2017 года.

Напомним, что во время проведения матчей ЧМ-2018 зону вокруг стадиона «Волгоград-Арена» планируют сделать пешеходной.

К главному спортивному объекту города в этот период нельзя будет добраться на трамвае, поскольку возле ТРЦ «Европа» и площади Возрождения будет организованы разворотные кольца и съезды.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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