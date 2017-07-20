Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в рейтинге Global Retirement Index Россия вошла пятерку самых некомфортных для проживания пенсионеров стран. Так, наша страна заняля 40-ю строчку из 43-х возможных.

Сообщается, что при составлении индекса принимались во внимание четыре фактора, среди которых финансовая ситуация, материальная обеспеченность, здоровье и качество жизни. Каждый параметр оценивался в диапазоне от 0 до 100%.

Лидерами рейтинга оказались Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). Последние места после России (45%) заняли Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%).

Напомним, что в прошлогоднем рейтинге Россия также занимала 40-е место. При этом общий балл за год снизился на 1%. По мнению авторов рейтинга, в стране стали хуже показатели качества жизни и финансовой обеспеченности граждан на пенсии.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress