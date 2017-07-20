ОАО ЕДКММ
Россия снова оказалась в пятерке худших стран для пенсионеров Печать
20.07.2017 13:04

По меркам французов Россия снова в пятерке худших стран для пенсионеров

Французская финансовая корпорация Natixis составила рейтинг стран по комфортности жизни для пожилых людей.

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в рейтинге Global Retirement Index Россия вошла пятерку самых некомфортных для проживания пенсионеров стран. Так, наша страна заняля 40-ю строчку из 43-х возможных.

Сообщается, что при составлении индекса принимались во внимание четыре фактора, среди которых финансовая ситуация, материальная обеспеченность, здоровье и качество жизни. Каждый параметр оценивался в диапазоне от 0 до 100%.

Лидерами рейтинга оказались Норвегия (86%), Швейцария (84%), Исландия (82%), Швеция (80%) и Новая Зеландия (80%). Последние места после России (45%) заняли Бразилия (41%), Греция (40%) и Индия (12%).

Напомним, что в прошлогоднем рейтинге Россия также занимала 40-е место. При этом общий балл за год снизился на 1%. По мнению авторов рейтинга, в стране стали хуже показатели качества жизни и финансовой обеспеченности граждан на пенсии.

Полина Макарова
ФОТО: globallookpress

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru