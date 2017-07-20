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Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в регионе Печать
20.07.2017 13:53

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожароопасности в регионе

На выходных в Волгограде и области ожидается жаркая погода. Местами пройдут кратковременные дожди.

Как сообщает Волгоградский ЦГМС, суббота и воскресение для местных жителей будут жаркими.

22 и 23 июля в области возможны местами кратковременные дожди и грозы. Скорость ветра будет достигать 6-11 м/с. Температура воздуха ночью составит +21, а днем +35 градусов.

Синоптики предупреждают, что в южной части региона и нескольких северных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность- 5 класс горимости леса. В остальных районах сохранится высокая пожароопасность -4 класс горимости.

Напомним, что с 3 июля в Волгоградской области установлен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.

Штраф за нарушение для граждан составляет от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Юлия Соболева
Фото: globallookpress

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