В Советском районе Волгограда снесут аварийный дом

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Госжилнадзора, инспекция по результатам ранее проведенного обследования многоквартирного дома № 152 по ул. Волгоградской в р.п. Горьковский Советского района выявила повреждения его конструктивных элементов.

Госжилнадзор направил в администрацию Советского района Волгограда заключение о техническом состоянии многоквартирного дома для его рассмотрения и принятия решения. В свою очередь межведомственная комиссия администрации района признала дом аварийным и подлежащим сносу.

Надира Коннова

ФОТО: Госжилнадзор Волгоградской области