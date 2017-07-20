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В Советском районе Волгограда снесут аварийный дом Печать
20.07.2017 14:21

В Советском районе Волгограда снесут аварийный дом

Дом № 152 по ул. Волгоградской в р.п. Горьковский признан аварийным и подлежащим сносу.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Госжилнадзора, инспекция по результатам ранее проведенного обследования многоквартирного дома № 152 по ул. Волгоградской в р.п. Горьковский Советского района выявила повреждения его конструктивных элементов.

Госжилнадзор направил в администрацию Советского района Волгограда заключение о техническом состоянии многоквартирного дома для его рассмотрения и принятия решения. В свою очередь межведомственная комиссия администрации района признала дом аварийным и подлежащим сносу.

Надира Коннова
ФОТО: Госжилнадзор Волгоградской области

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