Авиакомпаниям разрешили брать плату за багаж по невозвратным билетам



Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на «РБК», Госдума приняла законопроект, согласно которому бесплатный провоз багажа при невозвратных билетах теперь будет необязательным. При этом для владельцев возвратных билетов сохраняется право взять в багаж бесплатно минимум 10 килограммов.

Так, если авиабилет не предусматривает возврат денег при расторжении договора о воздушной перевозке, авиакомпания будет вправе отказать в бесплатном провозе багажа. Однако по-прежнему сохраняется условие о бесплатной перевозке ручной клади.

Также, в документе говорится, что перевозчик должен проинформировать пассажира об условиях провоза багажа и ручной клади до того, как он купит билет.

Закон выступит в силу через 60 дней после официального опубликования.

Напомним, что накануне Госдума приняла закон о курортном сборе.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress