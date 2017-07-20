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Госдума приняла новый закон для дачников Печать
20.07.2017 15:53

Госдума приняла новый закон для дачников

Согласно новому закону о садоводческих хозяйствах будут исключены такие определения как "дача", "дачный дом", "дачное хозяйство", вместо этого вводится понятие "жилой дом".

Как сообщает "СоцИнформБюро", по мнению парламентариев, это изменение необходимо в целях недопущения правовых неопределенностей после решения Конституционного суда. Законопроект позволяет гражданам ведение садоводства и огородничества без образования юридического лица.

Законопроектом оговариваются полномочия и ответственность органов некоммерческих организаций, создаваемых для ведения огородничества, садоводства и дачного хозяйства. При этом вводятся две формы проведения общих собраний членов товарищества - очно-заочная и заочная.

Согласно новой редакции, недвижимое имущество общего пользования, приобретенное после вступления в силу законопроекта, принадлежит на праве общей долевой собственности лицам, которые являются собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения садоводства или огородничества, пропорционально площади этих участков.

Срок вступления в силу закона перенесли на 1 января 2019 года. Требование об обязательном лицензировании скважин товариществ вступит в силу через год после принятия закона - с 1 января 2020 года.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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