Россияне экономят бюджет на скидках и промоакциях

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на опрос холдинга «Ромир», самым популярным способом экономии среди россиян оказался поиск скидок и промоакций. Согласно исследованию, 36% граждан именно таким образом сохраняют бюджет.

Еще 31% респондентов заявили, что пытаются покупать более дешевые марки товаров. 28% участников опроса экономят, заранее составляя списки покупок. 20% россиян делают запасы продуктов впрок, если они продаются по привлекательной цене. 19% участников опроса заявили, что специально отказываются от дорогих продуктов, а 17% сообщили, что реже ходят за покупками, чтобы контролировать свой бюджет.

Социологи отмечают, что о покупке товаров со скидками чаще заявляли россияне в возрасте от 25 до 34 лет, а о посещении магазинов с распродажами и спецпредложениями —покупатели 18–24 лет. Люди старшего возраста чаще говорили о сокращении походов в магазины и решении запасаться впрок.

Добавим, что в марте 2017 года на форуме АКОРТ представители «Ромир» сообщали, что такое поведение российских потребителей связано с давлением кризиса.

- Давление кризиса ограничило возможности покупателя и заставило его больше фокусироваться на цене и качестве. Граждане стали больше покупать товаров с низкими ценами, делать закупки по строгому списку, охотиться за скидками и акциями и запасать продукты, - отмечала директор по работе с клиентами холдинга «Ромир» Екатерина Якунькина. – Россияне стали сокращать расходы на одежду, однако остались лояльны к брендам.

Полина Макарова

ФОТО: пресс-служба холдинга «Ромир»