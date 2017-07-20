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В Волжском изменится схема движения общественного транспорта Печать
20.07.2017 16:59

В Волжском изменится схема движения общественного транспорта

Из-за капитального ремонта тепловых сетей на проспекте Ленина несколько маршрутов общественного транспорта будут изменены.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии Волжского, движение транспорта будет ограничено с 04.00 25 июля до 18.00 8 августа по проспекту Ленина в границах от Свердлова до площади Строителей.

Известно, что на данном участке компания ООО «Волжские тепловые сети» будет производить ремонт труб.

Автомобилистов просят заранее учитывать маршрут движения по городу и не оставлять личный транспорт в местах проведения работ.

Кроме того, из-за ограничений изменится схема движения общественного транспорта по маршрутам №5 «37 микрорайон – завод им. Макарова», №7 «пл. Строителей – ПО «Химволокно», №13 «ВНИИАШ – Волжский абразивный завод», №14 «37 микрорайон – ГМ «Магнит», №34 «Волжский – ЛПК», №123 «Волжский (30 микрорайон) – Волгоград (ЖДВ)».

Объезд будет осуществляться по улицам Коммунистическая и К. Маркса.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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