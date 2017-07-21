Волгоградстат отметил снижение темпов строительства в регионе

Как стало известно ИА «СоцИнформБюро» со ссылкой на пресс-выпуск Волгоградстата, с января по июнь 2017 года на территории региона возведены жилые дома общей площадью почти 249 тысяч квадратных метров. Отметим, что относительно аналогичного периода прошлого года эти показатели снизились на 19,4%.

При этом Волгоградская область сохраняет лидирующие позиции среди субъектов ЮФО по темпам жилищного строительства в регионе.

Полина Макарова

ФОТО: globallookpress