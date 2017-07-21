На улице Льва Толстого начались дорожные работы за 21 миллион рублей

Накануне подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по восстановлению дорожного покрытия на улице Льва Толстого. Сейчас рабочие снимают старый деформированный слой, расчищают обочины и грунт.

Отметим, что данный участок дороги за 21 миллион рублей ремонтирует компания «Астрол-СК».

– На объекте задействовано пять единиц техники: фреза, два погрузчика и два КАМАЗа. Впоследствии будет произведена укладка выравнивающего слоя по всей поверхности и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, – рассказал прораб дорожной организации Дмитрий Николаев.

Согласно техническому заданию, окончить работы подрядчик должен будет до 31 октября 2017 года. Общая протяженность составит около 900 метров. Срок гарантийных обязательств - 4 года.

Автомобилистов предупреждают, что из-за ремонта проезжая часть улицы Льва Толстого сужена.

Отметим, что на данный момент в городе идет ремонт улицы Елецкой, 39-й Гвардейской дивизии, Третьей Продольной магистрали, набережной им. 62-й Армии, ул. Краснополянской, ул. Череповецкой, Второй Продольной в Краснооктябрьском районе, Краснознаменской.

Уже скоро дорожные работы начнутся на ул. 7-й Гвардейской, пр. Металлургов, ул. Чуйкова, Рабоче-Крестьянской, Глубокоовражной и других.

Юлия Соболева

Фото: Администрация Волгограда