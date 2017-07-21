ОАО ЕДКММ
На улице Льва Толстого начались дорожные работы за 21 миллион рублей Печать
21.07.2017 11:10

На улице Льва Толстого начались дорожные работы за 21 миллион рублей

Администрация Волгограда отчиталась о начале ремонта улицы Льва Толстого в Советском районе.

Накануне подрядчик приступил к подготовительному этапу работ по восстановлению дорожного покрытия на улице Льва Толстого. Сейчас рабочие снимают старый деформированный слой, расчищают обочины и грунт.

Отметим, что данный участок дороги за 21 миллион рублей ремонтирует компания «Астрол-СК».

На объекте задействовано пять единиц техники: фреза, два погрузчика и два КАМАЗа. Впоследствии будет произведена укладка выравнивающего слоя по всей поверхности и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, – рассказал прораб дорожной организации Дмитрий Николаев.

Согласно техническому заданию, окончить работы подрядчик должен будет до 31 октября 2017 года. Общая протяженность составит около 900 метров. Срок гарантийных обязательств - 4 года.

Автомобилистов предупреждают, что из-за ремонта проезжая часть улицы Льва Толстого сужена.

Отметим, что на данный момент в городе идет ремонт улицы Елецкой, 39-й Гвардейской дивизии, Третьей Продольной магистрали, набережной им. 62-й Армии, ул. Краснополянской, ул. Череповецкой, Второй Продольной в Краснооктябрьском районе, Краснознаменской.

Уже скоро дорожные работы начнутся на ул. 7-й Гвардейской, пр. Металлургов, ул. Чуйкова, Рабоче-Крестьянской, Глубокоовражной и других.

Юлия Соболева
Фото: Администрация Волгограда

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru