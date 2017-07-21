На выходных в Волжском перекроют несколько улиц

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Волжского, ограничения для автомобилистов будут введены согласно постановлению "О подготовке мероприятий, посвящённых празднованию 63-й годовщины со дня основания города Волжского".

С 20.00 22 июля до 12.00 23 июля будет перекрыт парковочный карман напротив улицы Сталинградской, 13.

Также с 08.00 до 10.00 22 июля проехать и припарковать авто будет нельзя на улице Чайковского в границах улиц Циолковского и Волгодонской.

23 июля с 17.00 до 23.00 полностью перекроют улицу Сталинградскую от проспекта Ленина до улицы Набережная.

Автомобилистов города-спутника просят заранее учитывать ограничения.

Напомним, что 04.00 25 июля до 18.00 8 августа движение транспорта будет ограничено по проспекту Ленина в границах от Свердлова до площади Строителей.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»