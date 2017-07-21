В Ярославле Chery устроит большой тест-драйв

23 июля в Ярославле пройдет масштабный проект «По стране за рулем Chery». Уже в это воскресенье новые кроссоверы TIGGO покажут себя на дорогах одного из самых ярких городов «Золотого кольца» России.

Chery приглашает ярославцев на большой тест-драйв в рамках проекта «По стране за рулем Chery». Событие состоится в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» на Ленинградском проспекте, 123. Знакомство с новой линейкой авто начнется в 11:00 и продолжится до 19:00.

Напомним, большой тест-драйв уже прошел в Казани и Иваново, впереди у проекта еще 11 городов. До сентября фестиваль марки Chery прокатится на дорогах Ярославля, Санкт-Петербурга, Твери, Брянска, Липецка, Воронежа, Волгограда, Саратова, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода.

За три месяца проекта «По стране за рулем Chery» воспользоваться уникальной возможностью и обкатать вместе с профессиональным инструктором кроссоверы TIGGO 2, TIGGO 3 и TIGGO 5 сможет любой желающий автомобилист.

Также, на мероприятии расскажут, как приобрести приглянувшуюся модель. При этом в рамках события действуют скидки. Так, CHERY TIGGO 2 можно будет купить выгоднее на 20 тысяч рублей, CHERY TIGGO 3 – на 30 тысяч рублей, а CHERY TIGGO 5 – ни много, ни мало на 50 тысяч рублей.

Получить кроссовер на особых условиях можно будет в салонах официальных дилеров марки в Ярославле, а также через онлайн-магазин Chery(www.chery.ru).

Специалисты trade-in оценят представленные на тест-драйве авто.

Каждый участник заезда получит фирменный сувенир и праздничное настроение в подарок.

Чтобы принять участие в событии при себе достаточно иметь водительское удостоверение.

Напоминаем, третьим городом уникального проекта станет Ярославль. Большой тест-драйв состоится в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» с 11:00 до 19:00 по адресу: Ярославль, Ленинградский проспект, 123.

Полина Макарова

ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»