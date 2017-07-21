ОАО ЕДКММ
В Ярославле Chery устроит большой тест-драйв Печать
21.07.2017 11:47

В Ярославле Chery устроит большой тест-драйв

23 июля в Ярославле пройдет масштабный проект «По стране за рулем Chery». Уже в это воскресенье новые кроссоверы TIGGO покажут себя на дорогах одного из самых ярких городов «Золотого кольца» России.

Chery приглашает ярославцев на большой тест-драйв в рамках проекта «По стране за рулем Chery». Событие состоится в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» на Ленинградском проспекте, 123. Знакомство с новой линейкой авто начнется в 11:00 и продолжится до 19:00.

Напомним, большой тест-драйв уже прошел в Казани и Иваново, впереди у проекта еще 11 городов. До сентября фестиваль марки Chery прокатится на дорогах Ярославля, Санкт-Петербурга, Твери, Брянска, Липецка, Воронежа, Волгограда, Саратова, Самары, Уфы и Нижнего Новгорода.

За три месяца проекта «По стране за рулем Chery» воспользоваться уникальной возможностью и обкатать вместе с профессиональным инструктором кроссоверы TIGGO 2, TIGGO 3 и TIGGO 5 сможет любой желающий автомобилист.

Также, на мероприятии расскажут, как приобрести приглянувшуюся модель. При этом в рамках события действуют скидки. Так, CHERY TIGGO 2 можно будет купить выгоднее на 20 тысяч рублей, CHERY TIGGO 3 – на 30 тысяч рублей, а CHERY TIGGO 5 – ни много, ни мало на 50 тысяч рублей.

Получить кроссовер на особых условиях можно будет в салонах официальных дилеров марки в Ярославле, а также через онлайн-магазин Chery(www.chery.ru).

Специалисты trade-in оценят представленные на тест-драйве авто.

Каждый участник заезда получит фирменный сувенир и праздничное настроение в подарок.

Чтобы принять участие в событии при себе достаточно иметь водительское удостоверение.

Напоминаем, третьим городом уникального проекта станет Ярославль. Большой тест-драйв состоится в торгово-развлекательном комплексе «Альтаир» с 11:00 до 19:00 по адресу: Ярославль, Ленинградский проспект, 123.

Полина Макарова
ФОТО: ИА «СоцИнформБюро»

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru