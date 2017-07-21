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|Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе обойдутся в 38 миллионов
|21.07.2017 13:01
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Мэрия Волгограда ищет подрядчика, который снова займется ремонтом многострадального Комсомольского путепровода.
Согласно размещенным данным, власти планируют потратить 38 миллионов из бюджета на ремонт лестничных сходов на путепроводе через ж/д пути по улице Комсомольской.
Итоги аукциона будут подведены 14 августа. Выполнить работы подрядчик должен будет до 1 декабря 2017 года. Гарантийный срок составит 8 лет.
Напомним, что обновление данного участка началось почти два года назад по решению губернатора. На масштабную реконструкцию из бюджета области и города тогда было выделено около 300 миллионов рублей.
По результатам проведения в Волгограде аукциона право на осуществление ремонта было отдано ростовской ремонтно-монтажной фирме «Аваль-Строй». Компания должна была закончить ремонт к 2017 году.
Летом прошлого года мэрия рапортовала о том, что работы на путепроводе ведутся не просто по графику, а даже с опережением. Подрядчик обещал, что все работы будут выполнены в срок.
Когда пришло время сдавать объект, выяснилось, что многомиллионный ремонт велся с грубыми нарушениями.
В результате фирме была начислена неустойка в размере 1,3 миллиона рублей. Через несколько дней заказчик принял решение разорвать контракт из-за срыва сроков, а 25 января компания подала уведомление в Инспекцию Федеральной налоговой службы по Дзержинскому району о ликвидации юридического лица.
Кроме этого, комиссия Волгоградского УФАС приняла решение о включении сведений об ООО «Аваль Строй» в «черный список» поставщиков.
Юлия Соболева
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