В России скоро появится законопроект о выездной регистрации брака

Как сообщает "СоцИнформБюро", соответствующее заявление сделала первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Мизулина. Согласно законопроекту, скоро молодожены не будут привязаны к ЗАГСу, а смогут отпраздновать свадьбу так, как они хотят.

Мизулина подчеркнула, что законодателям следует стимулировать желание россиян вступать в брак, поэтому необходимость узаконить выездную регистрацию уже действительно назрела.

Отметим, что аналогичный документ вносила в Госдуму Тюменская областная дума, однако тогда он был отклонен.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"