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В России скоро появится законопроект о выездной регистрации брака Печать
21.07.2017 13:20

В России скоро появится законопроект о выездной регистрации брака

Он будет подготовлен к осени текущего года.

Как сообщает "СоцИнформБюро", соответствующее заявление сделала первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству Елена Мизулина. Согласно законопроекту, скоро молодожены не будут привязаны к ЗАГСу, а смогут отпраздновать свадьбу так, как они хотят.

Мизулина подчеркнула, что законодателям следует стимулировать желание россиян вступать в брак, поэтому необходимость узаконить выездную регистрацию уже действительно назрела.

Отметим, что аналогичный документ вносила в Госдуму Тюменская областная дума, однако тогда он был отклонен.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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