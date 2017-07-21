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Волжская ГЭС увеличивает сброс воды Печать
21.07.2017 13:42

Волжская ГЭС увеличивает сброс воды

Росводресурсы скорректировали режим работы гидроузла, из-за чего в Волжском временно закрыли паромную переправу.

Федеральное агентство водных ресурсов постановило Волжской ГЭС продлить увеличенный сброс в связи с высоким притоком воды в водохранилищах Волжско-Камского каскада.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе ГЭС, с 21 по 31 июля 2017 года среднесуточный расход воды будет составлять 14000-15000 м³/с. Ранее планировалось держать сброс на уровне 10500- 11000 м³/с.

С 1 по 10 августа сброс на Волгоградском гидроузле будет составлять 6500-7500 м³/с.

Отметим, что со вчерашнего дня в Волжском временно прекратила работу паромная переправа.

- Высокий уровень воды и быстрое течение оказывают сильное боковое давление на паром. Решение о временном прекращении работы паромной переправы было принято в целях обеспечения безопасности пассажирских перевозок, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе мэрии.

Администрация Волжского обещает сообщить о возобновлении работы парома дополнительно.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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