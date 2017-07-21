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В Волгоград прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова Печать
21.07.2017 14:13

В Волгоград прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова

Главный государственный санитарный врач России Анна Попова прилетела в Волгоград для проверки объектов к ЧМ-2018.

Сегодня с рабочим визитом в город-герой Волгоград прибыл руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей Анна Попова.

В аэропорту Волгограда главу ведомства встретил губернатор Андрей Бочаров.

Известно, что Анна Попова планирует провести проверку на стадионе «Волгоград-Арена», а также посетить детскую клиническую инфекционную больницу.

В региональном Роспотребнадзоре Анна Попова представит коллегам нового руководителя. По информации ИА «СоцИнформБюро», им станет Ольга Зубарева, которая сейчас временно исполняет обязанности руководителя.

Юлия Соболева
Фото: Роспотребнадзор России

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