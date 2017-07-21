В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", в рамках инвестиционной программы на ул. Днепростроевской проложен новый водовод диаметром 100 мм. Состояние изношенной водопроводной трубы в частном секторе Советского района много лет доставляло неудобства жителям близлежащих улиц, в связи с чем 24 июля будет произведена врезка новой трубы в водопроводные сети города.

В связи с подключением участка водовода к системе водопровода с 7 часов утра 24 июля до 9 часов утра 25 июля будет временно ограничено водоснабжение нескольких улиц частного сектора Советского района:

Ул. Днепростроевская,

Ул. Кабардинская,

ул. Каральская,

ул. Красноволжская,

ул. Крестьянская,

ул. Новочеркасская,

ул. Районная,

ул. Садовая,

ул. Смычки,

ул. Тракторная,

ул. Шефская.

В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"