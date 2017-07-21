Движение по выделенке в Волгограде: штраф и прочие нюансы
В Волгограде в понедельник, 10 июля, вступила в силу новая схема движения на проспекте Ленина. С сег....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду
|21.07.2017 14:43
|
Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", в рамках инвестиционной программы на ул. Днепростроевской проложен новый водовод диаметром 100 мм. Состояние изношенной водопроводной трубы в частном секторе Советского района много лет доставляло неудобства жителям близлежащих улиц, в связи с чем 24 июля будет произведена врезка новой трубы в водопроводные сети города.
В связи с подключением участка водовода к системе водопровода с 7 часов утра 24 июля до 9 часов утра 25 июля будет временно ограничено водоснабжение нескольких улиц частного сектора Советского района:
Ул. Днепростроевская,
В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды.
Надира Коннова
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:53
Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском
-
14:50
Волгоградские власти пригласили на встречу не всех обманутых дольщиков
-
14:43
В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду
-
14:13
В Волгоград прибыла глава Роспотребнадзора Анна Попова
-
14:05
Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту
-
13:55
В Камышинском районе зафиксировали АЧС
-
13:42
Волжская ГЭС увеличивает сброс воды
-
13:20
В России скоро появится законопроект о выездной регистрации брака
-
13:01
Лестничные сходы на Комсомольском путепроводе обойдутся в 38 миллионов
-
11:52
На выходных в Волжском перекроют несколько улиц
-
11:47
В Ярославле Chery устроит большой тест-драйв
-
11:43
Пропавшего в Ерзовке пятиклассника обнаружили на севере Волгограда
-
11:16
За травму годовалого камышанина директор УК отделался условным сроком
-
11:10
На улице Льва Толстого начались дорожные работы за 21 миллион рублей
Самое читаемое
-
14:53
Больше 4,5 тысяч бутылок незаконного алкоголя уничтожили в Волжском
-
14:05
Волгоградского пристава оштрафовали за волокиту
-
13:55
В Камышинском районе зафиксировали АЧС
-
11:43
Пропавшего в Ерзовке пятиклассника обнаружили на севере Волгограда
-
11:16
За травму годовалого камышанина директор УК отделался условным сроком
-
10:49
На юге Волгограда водитель на иномарке сбил школьника
-
04:05
Волгоградец выращивал коноплю на даче
Последние комментарии
-
На севере Волгограда автоледи на иномарке сбила 4-летнего ребенка
-
Сколько раз уже говорено, нечего летать во дворах!!! а гоняют они там - будь здоров. Сама в этом доме ... >>
-
..."из-за припаркованного автомобиля выбежал 4-летний мальчик"... а родители куда смотрели? Автомобиль ... >>
-
-
В Волгограде заведующая медучреждением отправится в колонию за "мертвые души"
-
а меня освободили! >>
-
-
В Волгограде обманутые дольщики снова остались без диалога
-
Никто не отвечает на вопрос о том, почему не хватило денег. Плохо посчитали или деньги украли? >>
-
-
Волгоградские депутаты проголосовали «За» льготный проезд на трамвае для пенсионеров
-
я пенсмонер.на трамвае езжу 2-3 раза в месяц. зачем мне билет за 450руб. сделайте просто проезд ... >>
-
-
ГУП «Заря» не оставляет попыток купить иномарку за два миллиона
-
Туарег? Ну не на ВАЗе же ездить, в самом деле? >>
-
-
Губернатор Волгоградской области раскрыл свой кошелек
-
ближайшие турниры по dota 2: недопустимое содержимоеs:нед опустимое содержимоеspart agamingнедопуст имое ... >>
-
-
У волгоградцев в платежках за услуги ЖКХ появится еще одна строка