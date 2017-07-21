ОАО ЕДКММ
В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду Печать
21.07.2017 14:43

В Советском районе Волгограда на сутки отключат воду

Причиной отключения воды в частном секторе Советского района станет подключение нового водопровода.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ООО "Концессии водоснабжения", в рамках инвестиционной программы на ул. Днепростроевской проложен новый водовод диаметром 100 мм. Состояние изношенной водопроводной трубы в частном секторе Советского района много лет доставляло неудобства жителям близлежащих улиц, в связи с чем 24 июля будет произведена врезка новой трубы в водопроводные сети города.

В связи с подключением участка водовода к системе водопровода с 7 часов утра 24 июля до 9 часов утра 25 июля будет временно ограничено водоснабжение нескольких улиц частного сектора Советского района:

Ул. Днепростроевская,
Ул. Кабардинская,
ул. Каральская,
ул. Красноволжская,
ул. Крестьянская,
ул. Новочеркасская,
ул. Районная,
ул. Садовая,
ул. Смычки,
ул. Тракторная,
ул. Шефская.

В период проведения работ будет дополнительно организован подвоз воды.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru