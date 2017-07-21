ОАО ЕДКММ
Волгоградцы будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам Печать
21.07.2017 16:01

Волгоградцы будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам

До конца этого года Совет Федерации вместе с Минстроем России при участии регионов планирует подготовить предложения по наведению порядка в сфере оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе комитета ЖКХ по Волгоградской области, вопросы, касающиеся платы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вызывают серьёзное беспокойство граждан и чаще всего становятся причиной обращения в приёмные органов власти и общественные приёмные.

19 июля 2017 года Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заявил, что до конца этого года Совет Федерации вместе с Минстроем России при участии регионов подготовят предложения по наведению порядка в сфере оплаты ЖКХ. Председатель СФ считает, что беспорядок в этой сфере образовался из-за действующей системы сбора средств, когда между потребителем энергоресурсов и их поставщиками появились такие посредники, как управляющие и сбытовые компании.

Решить проблему возможно путем устранения посредников между потребителями услуг и ресурсоснабжающими компаниями.

- Это позволит россиянам напрямую оплачивать поставленные ресурсы, а ресурсоснабжающим организациям своевременно получать оплату за оказанные услуги. Таким образом, управляющие компании будут отвечать только за сбор средств за услуги в сфере ЖКХ, не затрагивая при этом платежи за предоставляемые ресурсы, - говорится в сообщении регионального комитета.

На рассмотрении в Госдуме сейчас находятся два законопроекта. Один касается совершенствования порядка внесения платы за коммунальные услуги, а второй - исключения посредников в сфере ЖКХ.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru