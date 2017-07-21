Волгоградцы будут оплачивать услуги ЖКХ напрямую поставщикам

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе комитета ЖКХ по Волгоградской области, вопросы, касающиеся платы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, вызывают серьёзное беспокойство граждан и чаще всего становятся причиной обращения в приёмные органов власти и общественные приёмные.

19 июля 2017 года Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации заявил, что до конца этого года Совет Федерации вместе с Минстроем России при участии регионов подготовят предложения по наведению порядка в сфере оплаты ЖКХ. Председатель СФ считает, что беспорядок в этой сфере образовался из-за действующей системы сбора средств, когда между потребителем энергоресурсов и их поставщиками появились такие посредники, как управляющие и сбытовые компании.

Решить проблему возможно путем устранения посредников между потребителями услуг и ресурсоснабжающими компаниями.

- Это позволит россиянам напрямую оплачивать поставленные ресурсы, а ресурсоснабжающим организациям своевременно получать оплату за оказанные услуги. Таким образом, управляющие компании будут отвечать только за сбор средств за услуги в сфере ЖКХ, не затрагивая при этом платежи за предоставляемые ресурсы, - говорится в сообщении регионального комитета.

На рассмотрении в Госдуме сейчас находятся два законопроекта. Один касается совершенствования порядка внесения платы за коммунальные услуги, а второй - исключения посредников в сфере ЖКХ.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"