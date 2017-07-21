ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» сообщает о приостановке подачи газа абонентам в Советском и Кировском районах. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы. 02 августа 2017г. с 08ч.00 до 20ч.00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в г.Волгограде по следующим адресам: Советский район: ул.Лапикова, 35г, 35б, 40, 54, 24, 26, 46, 36, 36/1;

ул.Платонова, 9, 20, 8, 10, 6, 41;

ул.Засекина, 10, 12, 26, 22, 20, 18, 62;

ул.Шукшина, 3д, 5д, 7д;

ул.Волгоградская, 26, 32, 3г, 28, 34, 16;

ул.Крюкова, 36, 33, 29, 27, 25, 26, 26а, 34, 17а, 17б;

ул.Богомолова, 8, 14, 12, 2, 48;

ул.Окунева, 13, 28, 67, 13/1, 16, 34, 76, 67, 14, 18, 30, 51, 55, 41;

ул.М.Агашиной, 54, 19, 13, 27, 52, 61а, 56, 6, 17, 58, 8, 31, 57, 59, 11, 3, 37;

ул.Любимова, 26, 30, 32, 36, 38, 47, 39, 25, 49а, 49б, 24б, 43;

ул.Буркова, 1, 1а;

ул.31 Линия, 42, 39, 21, 38, 41, 50, 51, 53, 55-60;

ул.30 Линия, 23; ул.30 Линия, 7 (ул.Богомолова, 15);

ул.20 Линия, 162, 163, 11а, 180, 179, 33, 34, 66, 65, 64, 49, 48, 47, 38, 37, 36, 9а;

ул.10 Линия, 100, 62;

ул.21 Линия, 6, 5, 4, 3а, 2, 1, 8, 7, 6, 4, 14;

ул.22 Линия, 12-25;

ул.23 Линия, 26, 27, 29, 31, 75, 68, 72, 73, 66;

ул.26 Линия, 63, 61, 60, 59, 57, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 88, 50, 51, 52, 55;

ул.27 Линия, 39, 40, 42-46;

ул.28 Линия, 35;

ул.29 Линия, 11, 122, 123;

ул.32 Линия, 64, 65, 67-70, 73, 76, 77, 79, 83, 85, 86, 90, 92, 93, 95-97, 87;

ул.33 Линия, 27, 13, 118, 120, 126, 11;

ул.34, 35 Линия, 149, 159, 156, 155, 169, 167;

ул.40 Линия, 19, 20; Кировский район: пер.Тепличный, 300-303, 306-309, 22 (Тепличный 310), 24, 26 (Тепличный 314), 28, 30, 22а, 24а, 28а;

ул.Санаторная, 29, 10а, 10, 12, 12а, 2а, 2б, 2г, 2д, 4, 4а, 4б, 6, 6а, 6б, 8, 8а, 8б;

ул.Пожарского, 338, 338а, 338б, 346, 344;

ул.Живописная, 19, 17а, 15, 17;

ул.Финская, 19 (пос.Севернее МСЧ-40, д.1), ул.Финская, 21 (пос.Севернее МСЧ-40, д.2);

ул.Финская, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 35а, 37, 41;

ул.Кирова, 142 (пос.Севернее МСЧ-40, д.12); 160 (пос.Севернее МСЧ-40, д.19), 153 (пос.Севернее МСЧ-40, д.26), 155 (пос.Севернее МСЧ-40, д.25), 173 (пос.Севернее МСЧ-40, д.36);

ул.Кирова, 144, 146, 150, 152, 152а, 154, 156-159, 162, 161, 163, 163а, 163б, 165, 167, 169, 171;

ул.Люберецкая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; 20 (пос.Севернее МСЧ-40, д.48), 22 (пос.Севернее МСЧ-40, д.41), 24 (пос.Севернее МСЧ-40, д.51),

ул.Лесомелиоративная, 299, 289, 285, 284а, 285а, 216-218, 219а, 219в, 220, 222. Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование. Юлия Соболева

Фото: globallookpress < Предыдущая Следующая >