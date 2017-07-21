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|В Советском и Кировском районах отключат газ
|21.07.2017 16:20
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Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе компании, на объектах систем газоснабжения будут проведены ремонтные работы.
02 августа 2017г. с 08ч.00 до 20ч.00 будет приостановлена поставка газа потребителям, проживающим в г.Волгограде по следующим адресам:
Советский район:
ул.Лапикова, 35г, 35б, 40, 54, 24, 26, 46, 36, 36/1;
Кировский район:
пер.Тепличный, 300-303, 306-309, 22 (Тепличный 310), 24, 26 (Тепличный 314), 28, 30, 22а, 24а, 28а;
Во избежание несчастных случаев горожан просят не оставлять в указанные часы включенным газовое оборудование.
Юлия Соболева
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